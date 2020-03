Schulen in Radevormwald : Sekundarschule mit Video-Challenge

Radevormwald Auch in Zeiten des Coronavirus werden die Schüler angehalten, den Lernstoff zu üben. Außerdem gibt es auch humorvolle Ideen, um die Zeit sinnvoll zu nutzen.

Die aktuelle Situation wegen des Coronavirus stellt auch Schüler, Lehrer und Eltern in Radevormwald vor ungewohnte Situationen. Internet, E-Mail und die gute alte Post sind nun die Wege, auf denen kommuniziert wird. „Ich habe heute die Vorabi-Klausuren per Post rausgeschickt“, berichtet Matthias Fischbach-Städing, Leiter des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Wie es mit den Abiturprüfungen funktionieren wird, das ist noch offen. „Derzeit gehen wir davon aus, dass die Termine wie geplant stattfinden“, sagt er. Doch was in einigen Wochen ist, kann niemand sagen.