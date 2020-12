Kirchen in Radevormwald : So feiert die Martini-Gemeinde Heiligabend

Die Martini-Gemeinde schafft zusätzlichen Raum für weitere Gottesdienste über dieFesttage. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Radevormwald Die Martini-Gemeinde hat für die Heiligabend-Gottesdienste Platz für weitere 450 Teilnehmer geschaffen. Konfirmanden der Gemeinde nehmen schon am Dienstag einzelne Szenen in kurzen Clips auf, die dann an Heiligabend eingespielt werden.

Die Martini-Gemeinde in Radevormwald hat wegen Corona ihr Angebot an Gottesdiensten zum Fest erweitert. So gibt es um 15 Uhr (Familienchristvesper), um 16.30 Uhr (Christvesper), um 18 Uhr (Christvesper) und um 22 Uhr (Christmette) Gottesdienste. Insgesamt ist Raum für rund 450 Teilnehmer, die sich im Vorfeld im Gemeindebüro anmelden müssen. „Dieses Anmeldeverfahren ermöglicht es uns, bereits im Vorfeld einen Sitzplan für die Gottesdienste zu erstellen, die sehr voll werden, damit wir die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen einhalten“, erklärt Pfarrer Florian Reinecke. „Zudem können wir den Zustrom etwas steuern, indem wir auf die anderen Gottesdienste verweisen.“ Auch wenn zuletzt rund 650 Menschen am Heiligabend in unsere Kirche kamen, ist er zuversichtlich, dass alle, die kommen möchten, einen Platz finden.“

Die Mehrzahl der Gottesdienste und ihre besonderen Umstände führen nun allerdings auch im Guten dazu, dass die Gottesdienste vielfältiger werden. In der traditionellen Familienchristvesper um 15 Uhr wird es ein „hybrides“ Verkündigungsspiel geben, das extra für dieses besondere Setting entwickelt wurde. So nehmen die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Gemeinde schon am Dienstag einzelne Szenen in kurzen Clips auf, die dann an Heiligabend eingespielt werden.

„Es ist schon eine besondere Herausforderung gewesen, im Rahmen der aktuellen Vorgaben und Beschränkungen etwas zu stricken, was funktionieren kann und zugleich auch nicht wie ein Notbehelf daherkommt“, so der Pfarrer. Ich freue mich sehr über das, was gemeinsam mit den Konfis entstanden ist und glaube, dass diejenigen, die das im Gottesdienst erleben werden durch diese besondere Aktion noch einmal neu die wahre Bedeutung all dessen schätzen lernen, was wir für Gewöhnlich an Weihnachten tun“, so der Pfarrer. Leider ist der Gottesdienst bereits voll belegt.

Für die Christvespern mit dem Schwerpunkt auf die Predigt des Weihnachtsereignisses um 16.30 Uhr und um 18 Uhr gibt es noch reichlich Plätze. Auch für die Christmette um 22 Uhr ist noch Platz auf der Anmeldeliste.

selk-radevormwald.de

(s-g)