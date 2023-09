Volksfest in Radevormwalder Ortschaft So feiern die Önkfelder das 70. Erntedankfest

Wer wird die neue Erntekönigin von Önkfeld? Mit der Kür der neuen Majestät im Ort beginnt am Freitag, 29. September, das viertägige Erntedankfest. Bis Montag, 2. Oktober, feiern die Einwohner mit Gästen aus dem ganzen Umland die traditionsreiche Veranstaltung. Königinnenwahl, Bändertanz, Festzug und Dorfabend – alle bewährten und beliebten Programmpunkte sind auch in diesem Jahr wieder dabei. Und es gibt einen besonderen Anlass: Die Veranstaltung fand vor 70 Jahren zum ersten Mal statt, ein Jubiläum also.