Löschzüge in Radevormwald So feiern die Feuerwehren im Frühjahr

Bereits am Sonntag, 23. April, laden die „Blauröcke“ alle interessierten Besucher zu einem „Tag der offenen Tür“ in das Feuerwehrgerätehaus an der Elberfelder Straße ein. Die Gäste können bei dieser Gelegenheit unter anderem die Drehleiter der Hauptwache bewundern, die zu diesem Anlass in Herbeck steht. Es wird informiert über das Verhalten in Krisenlagen. Die Besucher können vieles selber ausprobieren, und natürlich werden verschiedene Einsatzfahrzeuge der Einheit ausgestellt.