Ratssitzung in Radevormwald So entwickeln sich die Gebühren in Rade

In der kommenden Ratssitzung wird die Politik über mehrere Gebührensatzungen entscheiden. Dabei geht es um die künftigen Kosten für Straßenreinigung und Grundstücksentwässerung. Vorgesehen ist, dass die Gebühren für die Straßenreinigung in der Innenstadt im Sommer im kommenden Jahr um 1,20 Euro sinken sollen, und zwar von 9,40 auf 8,20 Euro. Für den übrigen Stadtbereich soll 2024 eine Gebühr in Höhe von 1,19 Euro pro laufendem Meter Grundstücksfront erhoben werden.