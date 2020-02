Politik in Radevormwald : Reaktionen auf Thüringen: „Jeder Extremist ist Mist“

Radevormwald Die erste offizielle Stellungnahme der Radevormwalder CDU zum Thema Thüringen kam von Dejan Vujinovic. Der junge Ratsherr, stellvertretender Vorsitzender des Stadtverbandes, postete auf Facebook: „Die aktuellen Entwicklungen in Thüringen erschüttern mich zutiefst.

Die Wahl des FDP-Manns Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen hatte hohe Wellen geschlagen. Kemmerich war mit den Stimmen der AfD gewählt worden. Damit hat zum ersten Mal in der Bundesrepublik eine Partei vom äußersten rechten Rand einen Regierungschef ins Amt verholfen.

Dietmar Busch, Fraktionsvorsitzender der CDU in Radevormwald, zeigt sich bestürzt: „Die AfD ist keine ,bürgerliche’ Partei.“ Eine Zusammenarbeit könne es nicht geben, „aus christlichen und aus demokratischen Gründen“. Kemmerichs Rückzug kommentiert Busch so: „Das Beste, was er tun konnte.“ Es sei nicht vermittelbar, dass der Kandidat eine Partei, die es mit gerade mal 73 Stimmen in den Landtag geschafft habe, Ministerpräsident werde.