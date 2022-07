Wetter in Radevormwald : „Ein Hitzschlag ist im Bergischen selten“

Die Vegetation ist nach mehreren trockenen Sommern noch immer stark gefährdet. Dieses Bild entstand im ebenfalls sehr warmen Sommer 2018 in einer Radevormwalder Nadelbaum-Anpflanzung. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Radevormwald Am kommenden Dienstag soll es Radevormwald bis zu 35 Grad warm werden. Das belastet die Gesundheit mancher Menschen, gefährdet sind vor allem Senioren. Die trockene Vegetation ist leicht entzündbar – nicht nur in freiem Feld.

Die Warnungen klingen dramatisch – angeblich soll es in manchen Gegenden Deutschlands Anfang der kommenden Woche 45 Grad warm werden. Das freilich nur, wenn man ein bestimmtes US-amerikanisches Berechnungsmodell verwendet. Schlagzeilen machte die Zahl trotzdem – schließlich liegt der Hitzerekord bundesweit bei „nur“ 41,2 Grad Celsius. Dieser Wert wurde an den Messstationen in Tönisvorst und Duisburg-Baerl am 25. Juli 2019 gemessen.

Realistischer ist die Schätzung, dass es am Dienstag auch in Radevormwald bis zu 35 Grad warm werden kann – und das ist für die Region schon ausgesprochen heiß. Der Organismus wird dadurch belastet, besonders ältere Menschen und Kinder gelten als gefährdet.

Info So richtig warm wird’s erst ab Montag Aussichten Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Samstag eher bewölkte Witterung voraus, mit Höchstemperaturen von 25 Grad. Am Sonntag soll es sonniger werden, im Rheinland seien dann teilweise schon 30 Grad möglich. Ab Montag können dann in manchen Regionen von Nordhrein-Westfalen 36 Grad erreicht werden.

Thomas Splittgerber, Sprecher der Ärzteschaft vor Ort, sieht die kommende Hitze allerdings eher gelassen. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir unserer Praxis einen Fall von Hitzschlag oder so hatten“, sagt der Mediziner. „Nicht mal einen Sonnenbrand.“ Und er fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich denke, der Bergische weiß, wie er mit Hitze umgehen muss: viel trinken und Eis essen.“

Im Sana Krankenhaus Radevormwald hat man allerdings die Erfahrung gemacht, dass große Hitze sich sich durchaus bemerkbar macht: „Im Sommer, bei höheren Temperaturen, haben wir vermehrte Aufnahmen in der Inneren Medizin durch ältere Patientinnen und Patienten, die in der Regel aus Pflegeeinrichtungen zu uns kommen mit Austrocknung des Körpers (medizinisch Exsiccose). Sie benötigen eine Infusionstherapie. Darüber hinaus gibt es eine vermehrte Anzahl an Patienten mit Harnleiterstein (Nierenkoliken)“, erklärt Internist und Kardiologe Dr. med. Volker Brockhaus, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin der Radevormwalder Klinik. „Patienten aufgrund direkter Hitzeeinwirkung, wie Hitzschlag oder Sonnenstich, sind hier im Bergischen extrem selten. Aber wir und die Notfallambulanz sind – wie bei den vergangenen Hitzeperioden auch – gut auf die angekündigten hohen Temperaturen vorbereitet.“

Nachdenklich schaut man in diesen Tagen beim Grünflächenamt auf den Zustand der Vegetation. Trockene Jahre gab es zuletzt mehrere hintereinander, trotz des Flutsommers 2021. Allerdings ist man auch hier von Panik entfernt. „Der Betriebshof hat seine festen Gießaufträge“, sagt Regina Hildebrandt, beim Bauverwaltungsamt für Grünflächen zuständig. „Die Situation ist aber noch nicht besorgniserregend.“ Sollte sich die Lage durch starke Hitze zuspitzen, müssten unter Umständen Schwerpunkte gesetzt werden, beispielsweise die Blumenkübel in der Innenstadt.

Gefahr droht durch die Hitze vor allem den trockenen Wäldern. Für die oberbergische Region gilt aktuell noch die Warnstufe 3, doch ab Montag wird laut dem Deutschen Wetterdienst erhöht auf Stufe 4. Das bedeutet: „hohe Gefahr“ für Waldbrände. Seit Wochen appellieren Forstämter, Feuerwehr und Ordnungsbehörden, die notwendigen Regeln in Wald und Flur zu beachten: Nicht rauchen, kein offenes Feuer machen außerhalb von befestigten Grillplätzen.

Doch nicht nur in freier Natur ist das Grün leicht entzündlich. Das zeigte just am Donnerstagvormittag ein Einsatz an der Bahnstraße in der Innenstadt. Dort waren acht Meter Hecke in Brand geraten, mit starker Rauchentwicklung. Die Anwohner, so berichtet die Feuerwehr, hatten bereits das Feuer eingedämmt, so dass die Einsatzkräfte nur noch Nachlöscharbeiten übernehmen mussten. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Bereich noch auf verbleibende Glutnester geprüft, nach einer Dreiviertelstunde war der Einsatz beendet.