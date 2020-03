Maßnahmen gegen Coronavirus : Schulleitung: „Dies sind keine Ferien“

Radevormwald Die Schulen in Radevormwald versuchen, mit der neuen Situation zurecht zu kommen.

„Wir warten jetzt auf eine Entscheidung.“ So äußerte sich Olaf Kirsch, der stellvertretende Leiter der Sekundarschule in Radevormwald am Freitagvormittag. Nachdem in mehreren Bundesländern bereits eine Schließung der Schulen verordnet worden war, erwarteten auch in NRW die Lehrkräfte und die Schulträger einen solchen Schritt – am frühen Nachmittag war es dann so weit.