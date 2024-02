Kirche in Radevormwald So begehen die Gemeinden die Fastenzeit

Die drei landeskirchlichen evangelischen Kirchengemeinden veranstalten in der Karwoche an drei Tagen Exerzitien, am Montag, 25., Dienstag, 26. und Mittwoch, 27. März, jeweils um 18 Uhr in der Kirche an der Burgstraße. Am Abend des Gründonnerstags, 28. März, findet um 19 Uhr in der Lutherischen Kirche im Altarraum ein Agapemahl statt. „Wir werden in gemütlicher Atmosphäre zusammen singen, das Wort Gottes hören und ein Tischabendmahl mit Brot, sättigenden Speisen, Wein und anderen Getränken feiern“, heißt es in der Ankündigung. Wer diesen besonderen Gottesdienst mitfeiern möchte, wird gebeten, sich zwecks Planung des gemeinsamen Essens bis zum 18. März im Gemeindeamt, ☏ 02195 67710 oder unter der E-Mail-Adresse kontakt@radevormwald.kirche.de anzumelden.