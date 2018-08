Radevormwald: So artenreich ist das Wiebachtal

Radevormwald Trotz bedenklicher Forstwirtschaft ist das Wiebachtal reich an Vögeln und Pflanzen. Dietmar Fennel kennt sich aus.

„An den Wasserregionen im Wiebachtal halten sich sehr viele Graugänse und Kanadagänse auf. Genau wie die Nilgänse wurden die Kanadagänse von den Amerikanern in Europa angesiedelt. Regelmäßig sieht man an diesen Stellen auch den Eisvogel und die Wasseramsel“, sagt Fennel. Die Wasseramsel sei der einzige Singvogel, der tauchen kann und seine Nahrung aus Gewässern zieht. Neben der klassischen Stockente gibt es im Wiebachtal außerdem den Zwerg- und den Haubentaucher sowie das grünfüßige Teichhuhn. Neben diesen skurril klingenden, aber wunderschön aussehenden Gefiedern, begrüßt das Tal im Rader Süden im Winter den Fischadler. „Der Schwarzstorch ist auch ein Nahrungsgast, den ich schon mehrfach im Wiebachtal beobachten konnte“, sagt Fennel.

Obwohl die Artenvielfalt in der Region vor 100 Jahren noch deutlich größer war, befindet sich das Wiebachtal mit Blick auf seinen Vogelbestand in einem guten Zustand. „Im Wasserbereich ist das Wiebachtal auf einem aufsteigenden Ast, Kopfzerbrechen bereiten uns die Feldvögel, die durch die moderne Landwirtschaft stark zurückgegangen sind“, sagt der Naturexperte. Auch die starke Abholzung raubt den Vögeln viel Lebensraum. Dietmar Fennel erinnert immer wieder an die Bedeutung alter Wälder. „Alte Wälder bieten wichtige Lebensräume. Auch in toten Bäumen leben viele Insekten, die wir für einen funktionierenden Wald brauchen. Gut sind die Sekundarwälder, in denen es großzügige Strauchzonen gibt“, sagt Fennel. Zu den wichtigsten und besonderen Insekten im Wiebachtal zählt der Nashornkäfer und die rote Waldameise, die eine Großzahl an Schädlingen vernichtet.