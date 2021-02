Politik in Radevormwald : Große Probleme durch Borkenkäfer

Der Zustand des Waldes auch in Rade ist alarmierend: Hier hat der Borkenkäfer schon ganze Arbeit geleistet. Foto: Joachim Rüttgen

Radevormwald CDU stellt Antrag mit einem großen Fragenkatalog an den Fachausschuss am 22. April. Die Stadtverwaltung soll einen aktuellen Überblick über die Situation der Nadelwälder in der Stadt geben.

Wenn sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt zur nächsten Sitzung am 22. April treffen, dann sollen sie sich auf Wunsch der CDU-Fraktion auch um die Situation der heimischen Nadelwälder im Zusammenhang mit dem Borkenkäferbefall kümmern. Einen entsprechenden Antrag haben die Christdemokraten jedenfalls eingereicht – verbunden mit einem umfangreichen Fragenkatalog. „Vielerorts sorgt der Borkenkäferbefall nicht nur bei Privatleuten, sondern auch bei Kommunen für große wirtschaftliche und ökologische Schäden.

Um einen Überblick über die Schäden des Befalls für die Stadt Radevormwald sowie die zukünftige Pflegenotwendigkeiten für die Brachflächen zu erhalten, bittet die CDU-Fraktion um die Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes“, erläutern der Fraktionsvorsitzende Dejan Vujinovic, Ratsfrau Saskia Burgmann und Fraktionsgeschäftsführer Rolf Schulte den Antrag.