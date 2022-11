Bündnis 90/Die Grünen in Radevormwald : Sind die Abwasserbescheide für 2022 mit Rechtsfehlern behaftet?

Es geht um die Abwasserbescheide für 2022. Die Stadt hält sie nicht für fehlerhaft. Foto: Nico Hertgen

Radevormwald Das Oberverwaltungsgericht Münster hat nach Auffassung der Radevormwalder Grünen in einem Musterverfahren festgestellt, dass die Stadt Oer-Erkenschwick bei der Berechnung der Abwassergebühren einen zu hohen Zinssatz bei der kalkulatorischen Verzinsung angesetzt hat.

Geht es nach einer Bewertung von Bündnis 90/Die Grünen muss die Stadt Radevormwald die Abwasserbescheide für 2022 aufheben und unter Berücksichtigung des Kalkulatorichen Zinssatzes von null Prozent neu festsetzen. Das jedenfalls fordern die Grünen über ihre Fraktionsvorsitzende Elisabeth Pech-Büttner in einem Antrag zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 6. Dezember sowie für den Rat am 13. Dezember.

Die Grünen beziehen sich dabei auf die Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Radevormwald über die Entwässerung der Grundstücke und der Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage.

Der Hintergrund: Das Oberverwaltungsgericht Münster hat nach Auffassung der Radevormwalder Grünen in einem Musterverfahren festgestellt, dass die Stadt Oer-Erkenschwick bei der Berechnung der Abwassergebühren einen zu hohen Zinssatz bei der kalkulatorischen Verzinsung angesetzt hat. Dieser dürfe maximal 2,42 Prozent sein. Daraufhin habe die Stadt Radevormwald in ihrem Satzungsbeschluß vom 25. Oktober 2022 sowie im Rat vom 8. November.2022 für das Jahr 2023 nur noch einen Zinssatz von null Prozent in Ansatz gebracht.

Björn Borg von der städtischen Kämmerei. Foto: Flora Treiber

„Laut Auskunft der Verwaltung in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss vom 25. Oktober wurde der kalkulatorische Zinssatz für 2022 zu hoch angesetzt“, schreibt Pech-Büttner in dem Antrag. Gemäß Abwasserbescheid betrage er 5,24 Prozent. Da die Abwassergebühren für das Jahr 2022 mit einem zu hohen Zinssatz berechnet worden seien, seien die Abwasserbescheide mit einem Rechtsfehler behaftet und müssten als rechtswidrige Verwaltungsakte zurückgenommen werden. Elisabeth Pech-Büttner verweist dazu auch auf die entsprechenden Paragrafen in der Abgabenordnung des Kommunalabgabengesetzes. Die Stadtkämmerei sieht das allerdings völlig anders und betont, dass die Bescheide nicht fehlerhaft sind. „Die Bescheide wurden am 28. Januar 2022 erlassen, zu diesem Zeitpunkt galt noch die alte Rechtssprechung“, erläutert Björn Borg von der Kämmerei. Erst am 17. Mai 2022 sei die Rechtssprechung dann geändert worden, aber das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes sei nach Auskunft von Borg noch nicht rechtskräftig, diese Entscheidung sei laut Städte- und Gemeindebund für Ende 2022 oder Anfang 2023 angekündigt. „Derzeit gibt es also keine rechtliche Grundlage, die Gebührenbescheide zu ändern“, teilt Borg mit. Derzeit handele die Stadt der Rechtslage entsprechend.