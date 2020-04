Ratssitzung in Radevormwald : Simon Woywod ist der neue Beigeordnete

Der neue Beigeordnete der Stadt Radevormwald heißt Simon Woywod. Der 39-Jährige erhielt am frühen Dienstagabend in geheimer Abstimmung 24 Stimmen und übernimmt die Nachfolge von Frank Nipken. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Der 39-Jährige Ennepetaler, derzeit Kämmerer in der Stadt Marienheide, setzte sich im Stadtrat im ersten Wahlgang klar durch.

Im zweiten Anlauf haben die Ratsmitglieder in Radevormwald einen neuen Beigeordneten und Kämmerer gewählt. Simon Woywod, bislang Kämmerer in der Gemeinde Marienheide, erhielt im ersten Wahlgang eine klare Mehrheit. Bürgermeister Johannes Mans gratulierte mit der vorgeschriebenen Distanz wegen der Corona-Krise. „Fühlen Sie sich trotzdem umarmt“, scherzte das Stadtoberhaupt. Woywod wird künftig auch der Vertreter von Mans an der Verwaltungsspitze sein.

Damit der Sicherheitsabstand wegen des Coronavirus auch während der Ratssitzung eingehalten werden konnte, waren die Ratsmitglieder an einzelnen Tischen untergebracht. Trotz der aktuellen Pandemie waren etwa zehn interessierte Bürger erschienen, die sich in Listen eintrugen, damit die Stadt im Fall einer Infektion unter den Anwesenden Kontakt zu ihnen aufnehmen könnte.

Der Stadtrat tagt in Corona-Zeiten: Einige Mitglieder kamen mit Schutzmaske und saßen mit genügend Abstand. Foto: Flora Treiber

Info Bürgermeister zur Situation rund ums Virus Corona-Bilanz Bürgermeister Johannes Mans informierte im Stadtrat vor dem Einstieg in die Tagesordnung über die aktuellen Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Nach dem Stand vom Dienstag gibt es in Radevormwald derzeit 15 Menschen mit einer bestätigten Infektion. Mans würdigte die Arbeit der Verwaltungsmitarbeiter: „Wir haben ein gut funktionierendes Team.“ Um die nötigen Kontrollen im Zuge der Corona-Krise ausführen zu können, seien 13 Mitarbeiter dem Ordnungsamt zugeteilt und 36 Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet worden. „Es hat keinen Stillstand im Rathaus gegeben“, sagte Mans.

Martin Gautsch stellte sich als erster Kandidat vor. Etwas überrascht zeigte sich 51-Jährige, der in der Kämmerei von Königswinter arbeitet, dass er nur etwa zehn Minuten für seine Präsentation zur Verfügung hatte. So raffte er seinen Vortrag ein wenig und erläuterte, wie die folgenden beiden Kandidaten auch, wie er sich die Sanierung der Stadtfinanzen und die Umsetzung von Veränderungsprozessen in der Radevormwalder Verwaltung vorstellt – dies war das Thema, zu dem sich die Bewerber äußern sollten. Gautsch war früher in der freien Wirtschaft tätig, was man seiner Präsentation mit Management-Fachbegriffen anmerkte.

Jennifer Salzmann-Vogt, bei der Verwaltung des Kreises Unna tätig, erklärte als zweite Kandidatin, sie habe den aktuellen Haushaltsentwurf von Radevormwald analysiert, dabei seien ihr, was Einsparpotenziale angeht, unter anderem die freiwilligen Leistungen aufgefallen. Erwägen könne man Synergien mit benachbarten Kommunen, so bei der Rechnungsprüfung oder bei der Zusammenlegung von Fachbereichen. Auf die Nachfrage von Armin Barg (UWG) zu den freiwilligen Leistungen präzisierte Salzmann-Vogt, dass ihrer Meinung nach eine Stadtbücherei in der jetzigen Form entbehrlich sei, da es im digitalen Zeitalter andere Möglichkeiten gebe.

Als dritter Kandidat trat Simon Woywod ans Pult, derzeit Kämmerer der Gemeinde Marienheide, der nicht zuletzt seine Erfahrungen mit den Gegebenheiten des Kreises ins Feld führte – so mit der Kommunalaufsicht, die in der Zeit der Haushaltskonsoliderung die Haushalte von Radevormwald genehmigen muss. Als seine Ziele formulierte Woywod „Steuerstabilität und eine schwarze Null“, betonte aber zugleich, er wolle „sparen, aber nicht kaputt sparen“.

Nach der Vorstellung gab es eine Pause, manche Fraktionen hatten offenbar noch letzten Beratungsbedarf. Als die Sitzung wieder aufgenommen wurde, gab es keine Debatte mehr, die Abstimmung fand geheim statt. Am Ende erhielt Simon Woywod 24 Stimmen, zwölf Ratsmitglieder votierten für Martin Gautsch, Jennifer Salzmann-Vogt erhielt drei Stimmen.