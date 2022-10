Stadtradeln 2022 in Radevormwald : Rader radeln auf den dritten Platz

Im Mehrzweckraum des Bürgerhauses fand die Siegerehrung der Radevormwalder Stadtradler statt. Foto: Stadt Radevormwald

Radevormwald / Oberberg Die drei besten Teams aus Radevormwald wurden nun im Bürgerhaus geehrt. Auch im Kreisvergleich war die Bergstadt erfolgreich beim CO2-Einsparen.

Sie haben sich im wahrsten Sinne des Wortes abgestrampelt für den Klimaschutz, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion Stadtradeln im Oberbergischen Kreis. Auch in Radevormwald nahmen wieder viele Menschen daran teil. Am Montagnachmittag fand die Siegerehrung der besten Teams im Mehrzweckraum des Bürgerhauses statt.

Die meisten Kilometer hat das Team „Radsport Nagel“ zurückgelegt – exakt 11.067. Das sind im Durchschnitt 426 Kilometer pro Kopf. Mit 26 Teilnehmern war dieses Team auch das größte in der Bergstadt und hat nicht weniger als 1704 Kilogramm CO 2 eingespart.

Info Sekundarschüler halten den Rekord im Kreis Statistik Das erfolgreichste Team beim diesjährigen Stadtradeln im Oberbergischen Kreis wurde von Schülern auf die Beine gestellt. Die Sekundarstufen I und II des Städtischen Lindengymnasiums in Gummersbach schafften es mit ihren 135 Teilnehmern insgesamt 19.636 Kilometer im Rahmen der Aktion zu radeln. Damit wurden 3024 Kilo CO 2 weniger in die Atmosphäre gepustet. Dieses Team war zugleich das größte im Kreisgebiet.

Auf den zweiten Platz kam das Team „Ausgewogen unverpackt“, benannt nach dem gleichnamigen Laden an der Blumenstraße, zu dessen Konzept ebenfalls umweltfreundliches Vermeiden von Verpackungsmüll gehört. Dieses 23-köpfige Team erradelte insgesamt 7590 Kilometer, pro Kopf sind das durchschnittlich 330 Kilometer – damit wurde das Klima um 1169 Kilo CO 2 entlastet.

Auch Unternehmen beteiligen sich inzwischen gerne an der Aktion und stellen eigene Radel-Teams auf die Beine. Das Team „Kuhn Edelstahl“ schaffte es bei der geradelten Strecke auf den dritten Platz. 17 Personen hatten mitgemacht, 5381 Kilometer wurden zurückgelegt, pro Kopf im Durchschnitt 317 Kilometer. Damit wurden 829 Kilo CO 2 eingespart.

Die Popularität von „Stadtradeln“ ist in Radevormwald unverkennbar in den vergangenen Jahren gewachsen. Diesmal wurde beinahe die Grenze von 50.000 Kilometern geknackt, es waren am Ende 49.907 Kilometer. Das ist bisheriger Rader Rekord, und auch im Kreisvergleich können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Bergstadt auf die Schulter klopfen: Nach geradelten Kilometern schafften sie es auf Platz drei und damit gewissermaßen aufs „Siegertreppchen“.

Eine Leistung, die auch Radevormwalds Bürgermeister Johannes Mans lobt: „„Ich freue mich darüber, wie viele Bürger an dem diesjährigen Stadtradeln teilgenommen haben.“ Die Stadt habe eine neue Bestmarke aufgestellt. „Dafür will ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Danke sagen. Das Stadtradeln ist ein klares Zeichen dafür, dass das Radfahren in Radevormwald einen hohen Stellenwert hat und die eingesparten Emissionen ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz sind. Wir freuen uns deshalb jetzt schon auf die Teilnahme im kommenden Jahr.“

„Stadtradeln“ ist eine internationale Kampagne des Klima-Bündnisses und lädt alle Mitglieder der Kommunalparlamente ein, als Vorbild für den Klimaschutz in die Pedale zu treten und sich für eine verstärkte Radverkehrsförderung einzusetzen. Im Team mit Bürgerinnen und Bürgern sollen sie möglichst viele Fahrradkilometer für ihre Kommune sammeln.

Die Kampagne soll für das Radfahren im Alltag sensibilisieren sowie die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung stärker in die kommunalen Parlamente einbringen. Seit dem Jahr 2017 können auch Städte, Gemeinden und Landkreise außerhalb Deutschlands die Kampagne an 21 zusammenhängenden Tagen zwischen Mai und September durchführen.

Im Oberbergischen Kreis fand die aktuelle Stadtradel-Aktion in der Zeit vom 4. bis 29. September statt. Der Kreis hat nun zusammengefasst, was dabei erreicht wurde: „Insgesamt legten 2207 Radelnde in 205 Teams 449.293 Kilometer zurück. Das entspricht einer CO 2 -Vermeidung von 69 Tonnen (bei gleicher Strecke mit dem Pkw entspräche dies 0,154 kg CO 2 pro Personenkilometer).“ Die geradelten Kilometer entsprechen einer Strecke von elfmal um den Äquator oder 734 Mal die Luftlinie von Hamburg nach München.