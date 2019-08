Umfrage in Radevormwald : Meine Lieblingsbücher für den Sommer

Radevormwald Sieben namhafte Personen stellen ihre liebsten Bücher und CDs vor. Sommerzeit ist zum Lesen und Hören da.

Wer den Sommer im eigenen Garten, auf dem Balkon, an Badeplätzen oder im Urlaub verbringt, sollte sich unbedingt die Zeit nehmen, um neue Bücher zu entdecken. Lesen ist Urlaub für den Geist und für die Seele, weil die Geschichten uns in andere Welten entführen, uns inspirieren und unseren Horizont erweitern. Gleiches gilt für Musik. Sieben Personen, die vielen Menschen in Radevormwald bekannt sind, stellen heute ihre liebsten Bücher und CDs vor.



Martina Kempff ist selber Autorin und für ihre Eifel-Krimis bekannt. Ihr Lieblingsbuch aller Zeiten ist das Werk „100 Jahre Einsamkeit“ von Gabriel Garcia Márquez. „Ich lasse mich immer wieder aufs Neue in die fantastische Welt von Macondo versetzen“, sagt Martina Kempff. „Als Autorin historischer Romane interessieren mich vor allem Geschichten, die „Geschichte von unten“ erzählen, also die Auswirkungen von Politik und Zeitgeschehen auf die betroffenen Menschen und ihre Familien. Ein grandioses Beispiel dafür ist das Buch „Alle, außer mir“. Francesca Melandri arbeitet in ihrem spannenden Familienroman die koloniale faschistische Vergangenheit Italiens in Äthiopien auf. Kein Buch hat mich in jüngerer Zeit mehr beeindruckt. Und keins hat so viele Wissenslücken geschlossen“, sagt sie und empfiehlt damit ein weiteres Buch. Bei Musik entscheidet sie sich für Leonard Cohen, der sie seit ihrer Jugend begeistert. „Seine „Ten New Songs“ verzaubern mich immer wieder. Sein erstes Album „Songs of Leonard Cohen“, eine der ersten Platten, die ich mir als Schülerin geleistet habe, hat auch heute nicht an Magie verloren“, sagt sie.



Pfarrer Dieter Jeschke hat viele Lieblingsbücher und sich für den diesjährigen Sommerurlaub gleich drei Bücher gekauft. „Toleranz: einfach schwer“ von Joachim Gauck, „Die Kunst des lässigen Anstandes“ von Alexander von Schönburg sowie „Morde und andere Gemeinheiten, 13 schaurig-schöne Geschichten aus Oberberg“. „Ich finde die Auseinandersetzung mit Toleranz immens wichtig, aber ich liebe auch Krimis mit lokalem Bezug“, erklärt Pfarrer Dieter Jeschke.



Diplomdesignerin Anne Pieper empfiehlt das Hörbuch „Sehnsucht ist ein Notfall“ von Sabine Heinrich. „Es war eher Zufall, dass ich zu diesem Hörbuch gegriffen habe, der Titel hört sich ziemlich trivial an und die sogenannte Frauenlektüre spricht mich nicht unbedingt an. Aber mir hat es wirklich gut gefallen. Die beiden Protagonistinnen betreten Neuland und lassen sich von den Gegebenheiten des Lebens leiten. Die Geschichte ist berührend, emotional, witzig und ein bisschen traurig.“