Älter werden in Radevormwald : Vergisst die neue Regierung die Senioren?

Radevormwald/Düsseldorf Wolf-Rainer Winterhagen und andere Mitglieder des Landesseniorenvertretung üben Kritik.

Vor der Wahl hatten die Seniorenvertreter an die Politik appelliert, die Probleme, aber auch die Potenziale der älteren Bevölkerung im Blick zu haben. Doch der sogenannte „Zukunftsvertrag“ der Koalition, sei ein starker Dämpfer für die Erwartungen der LSV in NRW. „Wir hatten im Mai deutlich gemacht, dass wir zum Beispiel in den Bereichen bezahlbares, barrierefreies Wohnen, Mobilität und gesellschaftliche Teilhabe in Zeiten der Digitalisierung oder auch der Bekämpfung der Altersarmut wirklich entscheidende Schritte von der neuen Regierung erwarten“, kommentiert der Vorsitzende Karl-Josef Büscher den Koalitionsvertrag. „Unsere Erwartungen wurden in keiner Weise erfüllt.“ Die über 65-Jährigen seien mit rund 20 Prozent zahlenmäßig die zweitstärkste Bevölkerungsgruppe in NRW, im Koalitionsvertrag werde den Senioren jedoch ein Passus von gerade einmal acht Zeilen von mehr als 7000 Zeilen gewidmet.