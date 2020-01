Seniorenbeirat Radevormwald : Kino-Nachmittag mit dem Film „Green Book“

Radevormwald Der Film „Green Book“ beruht auf einer wahren Begebenheit und wurde sogar für den „Oscar“ nominiert.

Der Jazz-Pianist Dr. Don Shirley ist hoch gebildet, eloquent, elegant und ein echtes Genie am Klavier. Sein Chauffeur, der aus der Bronx stammende Italo-Amerikaner Tony Lip, wiederum hält eher wenig von der feinen Gesellschaft. Tony arbeitet als Türsteher im Copacabana und interessiert sich eher für handfeste Dinge — „Chicken Wings“ zum Beispiel.

Im Jahr 1962 treffen die beiden aufeinander, als Don Shirley einen Chauffeur für seine Konzert-Tournee sucht. Die mehrmonatige Tournee führt das ungleiche Gespann vom liberalen New York bis tief in den traditionellen Süden der USA, in dem die Rassentrennung immer noch strikt durchgesetzt wird.