Seniorenbeirat in Radevormwald Seniorenkino zeigt „Die goldenen Jahre“

In der Reihe „Seniorenkino in Radevormwald“ wird am kommenden Dienstag, 10. Oktober, wieder ein Film im Corso-Kino an der Hohenfuhrstraße 11 gezeigt. Zu sehen ist diesmal der Schweizer Film „Die goldenen Jahre“ mit Stefan Kurt und Esther Gemsch. Regie führte Barbara Kulcsar, die auch schon zwei „Tatort“-Folgen gedreht hat. In „Die goldenen Jahre“ aus dem Jahr 2022 geht es um ein Ehepaar, das vor dem Start in den Ruhestand feststellen muss, dass es recht unterschiedliche Vorstellungen vom Leben hat.