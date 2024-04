Filmreihe in Radevormwald Seniorenkino zeigt „Enkel für Fortgeschrittene“

Der Kinonachmittag beginnt am Dienstag, 7. Mai, um 15 Uhr im Corso-Kino in Radevormwald. Einlass ist ab 14.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Es werden auch wieder Kaffee (1,50 Euro) und Kuchen (zwei Euro) angeboten. Veranstalter der Kino-Reihe ist der Seniorenbeirat in Radevormwald.