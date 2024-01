Politik in Radevormwald Winterhagen begrüßt Minister-Aussagen

Laumann, der in der Landesregierung das Ressort für Arbeit, Gesundheit und Soziales leitet, hatte am Freitag in Düsseldorf einen neuen Förderbescheid an den Vorstand der Landesseniorenvertretung NRW überreicht. Damit erhält die LSV für den Betrieb ihrer Geschäftsstelle im Zeitraum 2024 bis 2026 insgesamt 720.000 Euro aus dem Landesförderplan Alter und Pflege (LFP).