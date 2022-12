Kirche in Radevormwald Senioren feiern Weihnachten und blicken zurück

Neben einer besinnlichen Einstimmung auf die bevorstehenden Weihnachtstage durch Pastor Parpart, brachte Friedel Müller noch eine weitere frohe Kunde: Im kommenden Jahr, so der Plan, wird es wieder eine Reise geben. Diesmal zieht es die reiselustigen Teilnehmer an die Mosel. Vom 18. Bis 23. Juni geht es in den Freizeitpark Eurostrand bei Leiwen an der Mosel. Die Fahrt samt Vollverpflegung, Unterhaltungsprogramm und Ausflüge werden maximal 600 Euro kosten. Das Angebot gilt noch bis zum 22. Dezember. Wer also mitfahren will, sollte sich schnellstmöglich bei Friedel Müller melden, telefonisch unter 02195 6889993.