Radevormwald: Selbsthilfe bei Lungenkrankheiten

Radevormwald Monika Zierden hat in Radevormwald eine neue Selbsthilfegruppe gegründet: Menschen mit Lungenkrankheiten finden hier Verständnis, Informationen und Geselligkeit. Interessierte treffen sich einmal im Monat.

Denn hinter den vier Buchstaben verbirgt sich die „Chronisch obstruktive Lungenerkrankung“, die ihre Abkürzung aus der englischen Bezeichnung übernimmt. Und wie der Name schon sagt: COPD ist chronisch. Sie bleibt, und für gewöhnlich verschlechtert sie sich auch. Vor vier Jahren in der Kur sprach ein Arzt dann Tacheles und erzählte von tödlichen Krankheitsverläufen und von dem Ernst der Lage.

Und wenn sie dann so zusammensitzen, dann müssen sie nichts erklären. „Das Entscheidende in der Gruppe ist das Miteinander, sind die Späße und die Möglichkeit, voneinander zu lernen“, sagt Monika Zierden. Und so ist der Ton locker, das Gespräch rege. Wie erging es den anderen bei der Hitze? Welche Erfahrungen haben sie in der Kur gemacht? Was hilft, wenn Krankenkassen die Reha verweigern? Die Fragen sind so vielseitig wie die Hürden, vor die die Krankheit die Betroffenen stellt.