Verursacher aus Radevormwald vor Gericht : Sekundenschlaf war Ursache für schweren Unfall

Radevormwald Vor dem Amtsgericht ging es um ein Unglück auf der L 414 mit Schwerverletzten. Ein 23-Jähriger wurde zu einer Geldstrafe und einem Fahrverbot verurteilt. Er hatte sich ans Steuer gesetzt, obwohl er übernächtigt war.

Bei der Strafverhandlung am Wipperfürther Amtsgericht wurde der 23-Jährige nun zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30 Euro, also 1500 Euro, und einem dreimonatigen Fahrverbot bestraft. Die Staatsanwaltschaft warf ihm fahrlässige Körperverletzung vor. Als Ursache für den Zusammenstoß gab der Radevormwalder einen Sekundenschlaf an. „Ich war am Tag davor mit Kollegen unterwegs und bin erst gegen 4 Uhr schlafen gegangen“, sagte der Angeklagte aus. Gegen 11 Uhr hätte der Finanzberater ein eiliges Kunden-Dokument im Büro in Wuppertal bearbeiten müssen und sei gegen 13 Uhr auf dem Rückweg gewesen. „Ich weiß selbst nicht, ob ich nach rechts gelenkt habe. Ich bin erst nach dem Knall zu mir gekommen“, schilderte er den Unfall aus seiner Sicht. Schwerverletzt war er mit Brüchen ins Krankenhaus gekommen und hat bis heute drei Operationen hinter sich.