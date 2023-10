Bildung in Radevormwald Schüler schreiben weniger Klassenarbeiten

Radevormwald · An der Sekundarschule Radevormwald werden mit dem neuen Schuljahr in den Fächern Deutsch und Englisch in den Jahrgangsstufen 7 und 8 jeweils eine Klassenarbeit weniger geschrieben. Ein Grund ist die Entlastung der Lehrer.

25.10.2023, 09:39 Uhr

In NRW dürfen Schulen die Zahl der Klassenarbeiten seit Beginn des neuen Schuljahrs reduzieren. Foto: Julian Stratenschulte

Die Schüler der Sekundarschule Radevormwald schreiben in diesem Schuljahr weniger Klassenarbeiten. Das hatte die Schule bereits auf ihrer Webseite angekündigt. Hintergrund ist eine neue Linie des NRW-Schulministeriums: Es wird den Schulen freigestellt, in den Jahrgangsstufen 7 und 8 in den Fachbereichen Deutsch, Englisch und Mathematik eine Klassenarbeit weniger schreiben zu lassen.