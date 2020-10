Pandemie in Radevormwald : Neuntklässler der Sekundarschule ist mit Coronvirus infiziert

Radevormwald Alle Schüler der Klassen 9a bis 9e sollen in der kommenden Woche daheim bleiben, das gilt auch für die Lehrkräfte, die den Erkrankten unterrichtet haben. Die Infektion wurde am Freitagmittag bestätigt, das Gesundheitsamt unverzüglich informiert.

Ein Schüler der Sekundarschule Radevormwald ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies hat Rektorin Sandra Pahl am Samstag auf der Internetseite der Schule mitgeteilt. „Ein Schüler der Klasse 9c war nach den Ferien am Montag und Dienstag in der Schule, bevor wir ihn als eine Kontaktperson entließen“, schreibt die Schulleiterin. Am Freitagmittag sei bekannt geworden, dass der Test auf SARS CoV-2 positiv war. Unverzüglich sei Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufgenommen worden. „Der Schüler hat Symptome und war am Montag und Dienstag ansteckend“, so Pahl.