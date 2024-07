Bildung in Radevormwald Wetterglück beim Fest der Sekundarschule

Skeptisch hatten Kollegium und Schülerschaft noch am Donnerstagvormittag gen Himmel geschaut und beobachtet, wie der Dauerregen über die Bergstadt große Pfützen auf dem Schulhof hinterließen. Ob das Sommerfest stattfinden würde? „Abgesagt hätten wir es auf keinen Fall. Zur Not hätten wir das Fest im Schulgebäude stattfinden lassen“, sagte Pädagoge Marcel Klausing gut gelaunt am Nachmittag – mit Sonnenbrille auf der Nase. Die Notlösung war überflüssig geworden, denn pünktlich zum Start der Feier strahlte die Sonne, so dass Schüler verschiedener AGs, Tanz, Chor und Band, ihr kleines Programm unter freiem Himmel präsentieren konnten.