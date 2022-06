Schulfest in Radevormwald : Sekundarschule feiert Respekt-Fest

Radevormwald Zum Schuljahresende wurde auf dem Schulhof der Sekundarschule ein Sommerfest unter dem Motto „Vielfalt leben“ gefeiert. Auch der SC08 war mit einem Stand vertreten, dazu gab es viele Attraktionen.

Der Donnerstagnachmittag liegt in der flirrenden Sommerhitze. Ideales Wetter also, um ein Fest zu feiern. In der Sekundarschule an der Hermannstraße ist genau das der Fall, gefeiert wird ein Sommerfest, das unter dem Motto „Vielfalt leben“ steht. Und Vielfalt ist es auch, was den Besuchern geboten wird. Das sind zum einen die Schülerinnen und Schüler, wobei auch einige derjenigen dabei sind, die gerade als erste Jahrgang überhaupt in der Geschichte der Sekundarschule ihren Schulabschluss bekommen haben. Natürlich sind auch viele Lehrerinnen und Lehrer dabei sowie Eltern und Geschwister gekommen, denn auch das gehört letztlich zur Vielfalt. Hintergrund des Fest-Mottos ist auch, dass die Sekundarschule Teil des Netzwerks „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ ist.