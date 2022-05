Sponsorenlauf Sekundarschule : Schwitzen für Kicker- und Billardtisch

Auf der Bahn des Stadions am Kollenberg strengten sich die Schülerinnen und Schüler an, um für die Einrichtung am Standort Hermannstraße Geld zu sammeln. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Rund 500 Schüler des Sekundarschule waren am Mittwoch beim Sponsorenlauf am Kollenberg dabei. Mit dem Erlös soll der Mittagsbereich verschönert werden.

Die roten Wangen leuchten im Sonnenlicht. Eine leichte Brise verschafft den angestrengt laufenden Schülern nur ein wenig Erfrischung. Dafür feuern die Streckenposten entlang der Route um so lauter an. „Los, los, weiter. Ihr schafft das“, rufen Frauen gut gelaunt am Rande der Strecke den Schülern zu. Einige lächeln zurück, andere haben nicht einmal mehr Kraft, um den Kopf zur Seite zu drehen. Bloß nicht stehen bleiben, scheint die Devise einiger zu sein, während andere hin und wieder auch ein paar Gehminuten einlegen. Schließlich haben sie jede Menge Zeit, vier Stunden, um möglichst viele Runden zu Laufen für die am Ende dann die Kasse klingeln wird. Denn rund vier Wochen hatten die Schüler Zeit, sich für diesen Tag Sponsoren zu suchen, die ihre sportliche Leistung honorieren.