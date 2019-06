Flugplatz Leye : Ein Wettstreit in 1900 Meter Höhe

Flugzeuge stehen auf dem Flugplatz Leye bereit zum Start. Foto: Meuter, Peter (pm)

Radevormwald Nils Heck aus Königswinter hat den ersten Segelflugwettbewerb „Wennema-Cup“ des Luftsportvereins Radevormwald gewonnen. Geflogen werde konnte an vier von sechs Wertungstagen, zweimal war das Wetter zu schlecht.

Nach dem freien Training am vorigen Wochenende, wurde es in den vergangenen Tagen für die Teilnehmer am ersten „WennemaCup“ des Luftsportvereins Radevormwald ernst. Die vierzehn Segelflieger, die sich auf zehn Flugzeuge verteilten, mussten an insgesamt sechs Wertungstagen jeweils eine mehr oder weniger komplexe Tagesaufgabe fliegend erledigen. Die Teilnehmer kamen aus der näheren Umgebung, waren aber auch eigens aus Hamburg oder aus Süddeutschland nach Radevormwald gekommen. Der Wettbewerb, der in diesem Jahr erstmals ausgetragen und von den beiden passionierten Segelfliegern David Spohn und Josh Jarosch initiiert wurde, war als Teil der Deutschen Segelflugrangliste für Segelflieger aus dem ganzen Bundesgebiet interessant.

„Beim Segelfliegen komme es immer auf die Witterung an“, sagte Spohn. Der 22-Jährige war über seinen Vater schon sehr früh zum Segelfliegen gekommen, konnte aber selbst am Wettbewerb nicht teilnehmen. „Josh und ich haben den ‚WennemaCup‘ ja organisiert. Wir haben dann eine Münze geworfen, wer von uns beiden mit um den Pokal fliegen darf und wer am Boden bleiben muss. Ich habe da verloren“, sagte der 22-Jährige mit Humor.

Info Der Name geht auf ein geflügeltes Wort zurück WennemaCup Der ungewöhnliche Name des neuen Wettbewerbs rührt von einem geflügelten Wort im Luftsportverein her. „Es gibt einen Acker, auf dem man hier prima landen kann, wenn man es nicht mehr bis zum Flugplatz schafft. Da dieser Acker so beliebt genutzt wird, hat sich die Redewendung durchgesetzt: Wennema tief kommst, mussteda landen“, sagt David Spohn schmunzelnd. www.wennemacup.de

Wenn die Witterung nicht gut sei, wie es etwa am eigentlich zweiten Wertungstag, dem vergangenen Dienstag, der Fall gewesen sei, könnten die Segelflieger nicht aufsteigen. „Wir haben dann stattdessen den Tagessieger auf der Kart-Bahn ermittelt“, sagte Spohn beim Briefing am Mittwochmorgen.

Der Tag war indes ideal, um sich in die Lüfte ziehen zu lassen. Die Tagesaufgabe, die die zehn Segelflugzeuge vor sich hatten, war nicht ohne. „Über Halver werden die Flugzeuge ausgeklinkt, die maximale Abflughöhe liegt bei 1900 Metern. Dann geht es über insgesamt rund 400 Kilometer zu den Wendepunkten Warburg, Montabaur und Grevenstein zurück nach Radevormwald“, sagte der 22-Jährige. Das sei für einen Wettbewerb eine ganz ordentliche Strecke, man könne jedoch durchaus auch noch weiter fliegen. „Meine persönliche Bestweite war über 1000 Kilometer“, sagte Spohn. Gewonnen habe der Teilnehmer, der in der schnellsten Zeit zurück in Rade angekommen sei. Dass auch jeder die exakte Strecke fliege, würde per GPS-Daten ermittelt.

Die Idee, mit einem neuen Wettbewerb vor allem auch junge Flieger anzusprechen, sei bei den Vorstandsmitgliedern im Luftsportverein direkt gut angekommen, sagte Spohn. Für den 22-jährigen Rader ist der Segelflugsport die „echteste und intensivste“ Form des Fliegens. Man sei komplett auf die Natur angewiesen, müsse mit dem arbeiten, was Luft, Thermik und Wind anbieten würden. „Es ist jeden Tag, den man aufsteigt, eine neue Herausforderung. Ganz einfach, weil die Welt jeden Tag wirklich anders aussieht und wir im Flugzeug entsprechend reagieren müssen“, sagte Spohn.

Bei der ersten Auflage des Segelflugwettbewerbs „WennemaCup“ konnte an vier von sechs Wertungstagen geflogen werden. Wegen der ungünstigen Witterung mussten der Dienstag und der Donnerstag abgesagt werden.