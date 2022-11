Radevormwalder Bürgermeister appelliert an die Bürger : Unbekannte Vandalen zerstören erneut sechs Schilder

An der Westfalenstraße ist das Schild weg. Foto: Runder Tisch gegen Rechts

Radevormwald Bürgermeister Johannes Mans richtet eindringlichen Appell an alle Bürger und bittet um deren Mithilfe, um die bislang noch unbekannten Täter zu fassen. Der „Runde Tisch gegen Rechts“ plant eine Aktion auf dem Marktplatz.

Es ist einfach nur unfassbar. Zum wiederholten Mal haben bislang noch unbekannte Täter sechs der sieben Schilder der Stadt „Wir sind bunt! Kein Platz für Rassismus in Radevormwald“ an den Ortseingängen beschädigt, gestohlen oder mutwillig zerstört. Sie wurden aus den Rahmen entfernt oder sogar Pfosten und Sockel aus dem Boden gerissen.

Bürgermeister Johannes Mans zeigte sich am Montag entsetzt. Die Lage sei schwierig, die Stadt befinde sich in einer Zwickmühle. Natürlich werde man die Schilder wieder aufstellen – auch wenn man wisse, dass sie dann eventuell auch ein drittes Mal von den Vandalen zerstört werden. „Aber wir lassen uns das nicht bieten. Strategie muss es sein, die Bürger zu sensibilisieren. Das sind kriminelle Handlungen und Sachbeschädigungen“, sagt Mans. Er richtet einen dringenden Appell an alle Bürger und bittet um deren Mithilfe, um die Täter zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. „Wer etwas beobachtet sollte sofort die Polizei informieren“, betont der Bürgermeister. Man müsse die Täter unbedingt fassen. „Wer falsch parkt, wird sofort angeschwärzt. Es kann doch nicht sein, dass die Täter nicht beobachtet werden. Das müssen Leute doch auch sehen“, findet Mans. Die Stadt werde den Vandalismus auf keinen Fall akzeptieren, werde die Vorfälle aber auch nicht ideologisch diskutieren. „Wir brauchen einfach die Mithilfe der Bürger und können da nur an das Ehrgefühl appellieren“, betont der Bürgermeister.

An der Wuppertalstraße wurde das Schild aus dem Boden gerissen. Foto: Runder Tisch gegen Rechts

Auch der „Runde Tisch gegen Rechts“ reagiert nach den erneuten Vorfällen und fordert ein entschlossenes und gemeinsames Handeln. Mit der Aufkleberkampagne „Radevormwald gegen Rechts“ kündigt der Tisch seine seine erste öffentliche Aktion seit dem Neustart an und lädt für Samstag, 19. November, 9 bis 13 Uhr, auf den Radevormwalder Marktplatz ein. Dort wollen die Mitglieder einen neuen Aufkleber vorstellen und bieten ihr Gespräch mit den Bürgern an. „Den Aufkleber kann jeder kostenlos – wahlweise gegen eine kleine freiwillige Spende zur Finanzierung unserer Arbeit – bekommen“, kündigen die kommissarischen Vorsitzenden Fritz Ullmann und Detlef Förster an. Man wolle mit der Aktion und der Aufkleber-Kampagne das Bewusstsein vertiefen. Mit dem Aufkleber könne man klar für eine demokratische und bunte Stadtgesellschaft Position beziehen. „Wir nehmen diese Kampagne zum Anlass, zeitnah Kontakt zu diversen Vereinen und der Stadtverwaltung aufzunehmen und werden alle demokratischen politischen Organisationen weiterhin laufend informieren“, kündigen Ullmann und Förster an.

Außerdem schickten sie Bürgermeister Johannes Mans am Montag einen Vorschlag für städtische Hochformatflaggen, die vor dem Rathaus und auf dem Kreisel an der Sparkasse an der Hohenfuhrstraße angebracht werden könnten.

„Wir unterstützen die bisherigen Initiativen der Stadt, halten es aber für unabdingbar, darüber hinaus das Engagement unserer Einwohner gegen Rechts zu mobilisieren“, teilt der „Runde Tisch“ mit.