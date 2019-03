Jahreshauptversammlung: Schwungvolle Versammlung des Kirchenchors

Radevormwald Chor blickt auf gutes Jahr zurück und wagt die nächsten Schritte in die Zukunft.

Anschließend begann die Versammlung zu der rund 50 Mitglieder erschienen waren. Nach dem Totengedenken, dass in diesem Jahr erstmals mit einem Chorlied bereichert wurde, startete der Jahresrückblick. Berichtet wurde darin über zahlreiche gelungene Auftritte in Gottesdiensten, Krankenhaus und Altenheimen, wie in Konzerten. Dabei hat der Chor ein sehr vielfältiges Repertoire umgesetzt, dass fast keine Wiederholung eines Stückes aufwies. Das ist ein Verdienst der Sänger, die es wieder geschafft haben, nach einem kleinen Zwischentief den Probenbesuch zum dritten Mal hintereinander zu steigern.

Höhepunkte waren die Chorfahrt nach Attendorn, die allen noch in lebhafter Erinnerung ist, das Benefizkonzert für Andheri, die Musik an der Krippe und die Kirchenmusikfestwoche anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Diözesancäcilienverbandes. Der Chor stieg mit einem Festgottesdienst mit Mozarts Orgelsolomesse in St. Marien in die Festwoche ein, die ihren unvergesslichen Abschluss mit 15.000 Sängern in der Lanxess-Arena fand.