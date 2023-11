Mysteriöse Tat in Radevormwald Schwerverletzter alarmiert Polizei und bricht zusammen – Mordkommission ermittelt

Nach einer mutmaßlichen Gewalttat mit einem Schwerverletzten in Radevormwald hat die Mordkommission der Polizei Köln die Ermittlungen übernommen. Wie das Polizeipräsidium der Domstadt am Dienstagmittag mitteilte, hatte ein 46-jähriger Mann in der Nacht auf Dienstag per Notruf Rettungskräfte alarmiert und war anschließend zusammengebrochen.