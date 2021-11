Lkw-Verkehr in den Wupperorten in Radevormwald : Schwerlastverkehr auf viel zu enger Wülfingstraße

Lkw-Verkehr in den Wupperorten in Radevormwald

Dahlerau Auf der Wülfingstraße verkehren seit Monaten immer wieder auch schwere Lkw. Doch die Strecke ist nicht wirklich geeignet für diese großen Fahrzeuge.

Über ein Problem einfach nur zu sprechen, ist das eine; es dann aber am eigenen Leib im Auto regelrecht zu er-“fahren“, ist dann schon etwas anderes. Die Alternative Liste hatte für den Stadtrat eine schriftliche Anfrage gestellt, in der es um den Schwerlastverkehr geht, der sich seit Monaten die Wülfingstraße hoch quält in Richtung Spieckern und Wuppertal.

„Viele Lkw bleiben hängen, müssen rückwärts zurücksetzen, sperren die Straße komplett“, berichtete Rolf Ebbinghaus, der selbst dort in der Gegend wohnt und das „Schauspiel“ schon mehrmals selbst miterlebt hat. Deshalb wollte er wissen, ob es denn nicht die Möglichkeit einer Tonnagenbegrenzung für diese Strecke gibt. Es gebe auf diesem Abschnitt von Wülfing hoch keine Wendemöglichkeiten, dafür aber mittlerweile jede Menge Beschädigungen an Grundstückseinfahrten und Zufahrten. Unsere Redaktion machte sich daraufhin selbst auf „Kontrollfahrt“ und tappte gleich beim ersten Versuch in die Falle, denn gegen zwei schwere Lkw hat ein kleines Auto nun mal keine Chance. Aber auch die beiden Schwerlaster hatten so ihre liebe Mühe, irgendwie aneinander vorbeizukommen. Klappte nicht. Also musste der eine Lkw sehr aufwendig zurücksetzen und die nächste Möglichkeit abwarten, am Straßenrand zu parken, um seinem Gegenüber die Durchfahrt zu ermöglichen. Für andere Verkehrsteilnehmer blieb da nur der geordnete Rückzug und die Rückfahrt über die Schwelmer Straße und dann Richtung Dahlhausen.