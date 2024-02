Kollision auf der B 229 in Radevormwald Schwerer Unfall auf Westfalenstraße – eine Person in Lebensgefahr

Radevormwald · Auf der Bundesstraße 229 sind am frühen Nachmittag zwei Pkw zusammengestoßen. Wie die Feuerwehr mitteilt, schwebt eine der am Unfall beteiligten Personen noch in Lebensgefahr.

05.02.2024 , 15:27 Uhr

Der Unfall soll sich gegen 14.15 Uhr ereignet haben. Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein schwerer Unfall hat sich am frühen Nachmittag auf der Westfalenstraße in Radevormwald ereignet. Die oberbergische Kreispolizei sandte um 14.30 Uhr eine entsprechende Meldung, als Zeit des Unglücks auf der B 229 wurde 14.15 Uhr angegeben. Zwei Pkw seien an den Unfall beteiligt, eine Person sei offensichtlich eingeklemmt, berichteten die Beamten. Die Feuerwehr teilte unserer Redaktion gegen 15.20 Uhr mit, dass der Einsatz weiter im Gange sei. Eine der beteiligten Personen schwebe in Lebensgefahr. Eine weitere Person sei ins Krankenhaus gebracht worden. Nach wie vor ist die Bundesstraße komplett gesperrt. Die Stelle des Unglücks befindet sich nahe der Südstadtkreuzung, wo die B 229 auf die Kaiserstraße und die Dietrich-Bonhoeffer-Straße aufeinandertreffen. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es bildeten sich lange. Rückstaus. Über die Unfallursache ist bislang nichts Offizielles bekannt.

(s-g)