Polizei und Feuerwehr im Einsatz : Schwerer Unfall bei Dahlerau - zwei Autos frontal kollidiert

Radevormwald Drei Menschen wurden bei dem Unglück verletzt. Zwei Pkw waren zusammengestoßen, eine Person wurde im Fahrzeug einklemmt. Die L 414 musste wegen der Bergungsarbeiten von Polizei und Feuerwehr gesperrt werden.

Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagnachmittag auf der Landstraße 414 zwischen Radevormwald-Dahlerau und Wuppertal-Beyenburg gekommen. Wie Polizei und Feuer mitteilen, sind gegen 15 Uhr zwei Pkw frontal kollidiert. Das Unglück passierte auf der Strecke durch das Tal der Wupper zwischen Beyenburg und der Ortschaft Grunewald. Drei Menschen erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen, sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Eine der Personen war laut der oberbergischen Polizei-Lleitstelle im Fahrzeug eingeklemmt. Lebensgefahr besteht für keinen der Beteiligten. Die Straße musste wegen der Einsatzes gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten auf der Strecke zogen sich bis in die Abendstunden hin. Von der Radevormwalder Feuerwehr waren die Löschgruppen Remlingrade, Herkingrade und Önkfeld sowie Kräfte der Einheit Stadt vor Ort.