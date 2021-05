Ortschaft Vogelshaus : Schwerer Motorradunfall – zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Radevormwald Drei Biker und ein Traktorfahrer waren in den Unfall verwickelt. Zwei der Kradfahrer erlitten schwere Verletzungen, einer blieb leichtverletzt. Das Unglück passierte offenbar nahe einer schwer einsehbaren Kurve.

(s-g) Bei einem Unglück auf der B 483 nahe der Ortschaft Vogelshaus bei Radevormwald sind drei Motorradfahrer verletzt worden. Zwei von ihnen wurden mit schweren Verletzungen durch Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Nach den jetzigen Erkenntnissen passierte das Unglück am Vormittag, als ein Traktorfahrer, der von Wellringrade kam, mit seinem Gefährt nach links auf ein Feld abbiegen wollte und sich daher nahe der Fahrbahmitte einordnete. Die drei Biker wurden offenbar dadurch überrascht, da es an dieser Stelle eine schwer einsehbare Kurve gibt. Laut Darstellung der Feuerwehr touchierten die drei Kradfahrer zwar den Traktor nicht, schafften es aber nicht, die Kurve zu nehmen und gerieten geradeaus von der Fahrbahn ab und ins Feld. Die drei Biker waren offenbar Teil eines größeren Verbandes.