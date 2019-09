Unfall in Radevormwald : Schwerer Motorradunfall – nicht der erste in der Linkskurve auf der L 414

Schwerer Motorradunfall – nicht der erste in der Linkskurve auf der L 414

Unfall in Radevormwald

Radevormwald Rettungskräfte aus Rade und Remscheid hatten die beiden Schwerverletzten geborgen. Auch die Feuerwehreinheit Herbeck war vor Ort.

Die Beiden waren am Sonntagabend mit schwersten Verletzungen von Rettungshubschrauber in Fachkliniken gebracht worden. Das Motorrad des jungen Mannes war in einer Linkskurve zwischen Dahlhausen und dem Uelfebad von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer und seine Sozia wurden die Böschung hinunter ins Bachbett der Uelfe geschleudert.