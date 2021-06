Notfalleinsatz in Radevormwald : Schwerer Motorradunfall in der Nähe von Dahlhausen

Radevormwald Ein 54-Jähriger aus Wuppertal stürzte mit seinem Fahrzeug eine fünf Meter hohe Böschung hinab und erlitt schwere Verletzungen. Ein Radfahrer entdeckte den Verunglückten und alarmierte die Einsatzkräfte.

(s-g) Auf der Landstraße 414 in Radevormwald ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer aus Wuppertal von der Straße abgekommen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 54-Jährige war mit seiner Ducati gegen 8 Uhr auf der L 414 in Richtung Dahlhausen gefahren, als er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über die Maschine verlor.