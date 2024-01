Demonstration gegen Rechtsextremismus auf dem Marktplatz Radevormwald schweigt nicht länger

Die Kundgebung, die neben den zahlreichen Wortbeiträgen musikalisch von den Sängern des Gospelchores „Leslie B. Harmonies“ mit Stücken wie „We are the world“, „I’ll be there“ und „You never walk alone“ begleitet wurde, endete mit einem berührenden Bild, das Hoffnung weckt: Während das Lied „Happy Day“ erklang, wurden von der Bühne aus große Erdkugelbälle ins Publikum geworfen, die dann, angestupst durch die Teilnehmer, durch die Luft hüpften. An einem Zaun wurden zudem bunte Bänder geknüpft als Erinnerung an die Kundgebung.