Projekt am Theodor-Heuss-Gymnasium Schwedische Schüler zu Gast in Radevormwald

Für ihre Austauschschülerin Josephine (14) war es nicht ihr erster Besuch in Deutschland, wie sie auf Englisch erzählt. „Vor dem Austausch war ich schon mal in Berlin gewesen.“ Als Metropole sei die deutsche Hauptstadt interessant gewesen, doch das Leben in einer kleineren ruhigen Stadt wie Radevormwald habe ihr sehr gut gefallen. „Es ist wirklich schön hier. Und man hat trotz der kleinen Größe alles, was man braucht, in der Nähe.“ Auch das THG habe Josephine gefallen: „Es ist eine moderne Schule. Besonders cool ist, dass alle Klassen zur selben Zeit Pause haben.“