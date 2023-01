Naturschutz in Radevormwald Schwarzstörche sollen wieder nisten

Kathi Hentzschel verfolgt in diesen Tagen aufmerksam die Vorgänge in Lützerath, wo die Polizei mit der Räumung des von Aktivisten besetzten Dorfs begonnen hat. Die Naturschützerin aus Radevormwald sieht die Aktion mit gemischten Gefühlen. Was das Anliegen der Demonstranten angeht, ist sie ganz auf deren Seite, doch diese Mittel des Protestes hält sie für nicht effektiv. „Wir beschreiten hier in Radevormwald andere Wege“, erklärt die Geschäftsführerin des Bergischen Naturschutzvereins (RBN) in Radevormwald. Freilich, so räumt die Trägerin des Rheinlandtalers ein, sei es mühsam, die Entscheider in der Region und auf Landesebene dazu zu bringen, konkret Maßnahmen für den Umweltschutz umzusetzen.