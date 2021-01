Feuerwehr Radevormwald : Schuppen in der Ortschaft Beck brennt nieder

Radevormwald In den frühen Morgenstunden des Montags geriet ein Schuppen in Brand. Die Feuerwehr verhinderte, dass Flammen auf andere Gebäude übergriffen. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Wie wichtig es ist, einen aufmerksamen Nachbarn zu haben, das hat Familie Freyling in der Nacht auf Montag erlebt. Ihr Hof steht in der Ortschaft Beck im Nordosten von Radevormwald, nicht weit entfernt von der Ennepe-Talsperre. „Gegen 3.22 Uhr bekam ich einen Anruf von unserem Nachbarn“, berichtet Martin Freyling. „Er sagte: Bei euch brennt was, ist das normal?“

Kurz darauf verständigte die Familie die Feuerwehr, die mit etwa 70 Einsatzkräften anrückte. Wie sich herausstellt, war ein Schuppen in Brand geraten, in dem Brennholz gelagert wird.

Volker Ebbinghaus, Löschzugführer der Einheit III, betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung, die Löschteiche im Falle eines abgelegenen Gehöftes haben können. Zwar seien heute die meisten Außenortschaften an das städtische Wassernetz angeschlossen und es gebe weniger Löschteiche als früher, doch in diesem Fall seien das Wasser-Reservoir in Siepen und die auf dem Hof befindliche Löschwasserentnahmestelle wesentlich gewesen. Weil die vergangenen Monate aber recht trocken gewesen seien, sagt Ebbinghaus, sei zur Unterstützung noch der nahe Bach gestaut worden. Per Saugpumpe konnte auf diese Weise weiteres Löschwasser zur Einsatzstelle transportiert werden.