Bildung in Radevormwald : Schulstart bei Tropen-Temperaturen

Ohne Maske geht nichts: Im Schulbus, auf dem Schulgelände und in den Klassenräumen müssen Kinder und Jugendliche zum Beginn des Schuljahres Mund und Nase bedecken. Foto: dpa/Brynn Anderson

Radevormwald Am Mittwoch starten die weiterführenden Schulen mit dem Unterricht. Wegen der Hitze soll in den ersten drei Tagen um 11.40 Uhr Schluss sein. Die Grundschulen beginnen am Donnerstag.