Sondersitzung in Radevormwald : Bezirksregierung lehnt Distanzunterricht ab

Info

Schulen Schulamtsleiter Jürgen Funke fasste in der Sondersitzung des Sozialauschusses die aktuellen Infektionszahlen in Schulen und Kitas zusammen. „Die zweite Welle hat uns längst erreicht“, sagt er. Die Jahrgangsstufe acht der Sekundarschule befindet sich bis zum 18. November in häuslicher Isolation. Die Grundschule in Bergerhof ist bis zum 19. November geschlossen.

Kitas Auch die Kita Wupper ist im Moment komplett geschlossen. In der Kita Uelfestraße befinden sich zwei der drei Gruppen in häuslicher Isolation. Die katholische Kindertagesstätte ist bis zum 20. November geschlossen. Die Kita Regenbogen ist ebenfalls geschlossen. Der Gira Kindergarten hat in dieser Woche wieder geöffnet. „Die Kitas kommen kaum bei dem Gesundheitsamt durch. Die katholische Kita wartet seit einer Woche auf eine Rückmeldung und hat die häusliche Isolation selber angeordnet“, sagt Jürgen Funke.