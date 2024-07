Gemeinschaftsgrundschule in Radevormwald Schulleiterin Jutta Felderhoff geht in Ruhestand

Jutta Felderhoff ist Pädagogin mit Leib und Seele. 38 Jahre lang hat die gebürtige Wipperfürtherin im Schuldienst gearbeitet. Ein Berufsweg, der ihr überraschend früh klar war, wie sie erzählt. „Seit meinem ersten Schultag wollte ich Lehrerin werden.“ Ihre Lehrerin Frau Flossbach prägte Felderhoff nachhaltig, so wie später ihr Mathelehrer an der Realschule, Herr Treutler. „Das war ein toller Lehrer, ein Vorbild“ erinnert sich Felderhoff. Der Wunsch, Schulleiterin zu werden, kam dagegen später. „Ich wollte eigentlich nie Rektor werden. Früher waren nur Männer Rektoren, die man kaum sah, immer nur in ihrem Büro hockten.“ Felderhoff war schon damals überzeugt: „Das kann ich besser.“