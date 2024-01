Diskriminierung bei Religionsfreiheit? Schulleiter in Radevormwald nennt Vorwürfe von Muslimen „unhaltbar“

Der Vorwurf der Diskriminierung von muslimischen Schülern, den eine 17-Jährige an unsere Redaktion herangetragen hatte, waren am Montag Thema im Radevormwalder Schulausschuss. Die Schülerin hatte in einem Brief erklärt, dass am Theodor-Heuss-Gymnasium muslimischen Schülern untersagt werde, in den Pausen ihre Gebete zu verrichten, obwohl sie dies privat und diskret tun wollten. Auch zeigt sich die Schülerin besorgt über diskriminierende Kommentare von Lehrkräften gegenüber Muslimen.