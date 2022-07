Schulklassen zu Besuch in Radevormwald : Spontankonzert auf dem Marktplatz

Eine Musik-Klasse aus Hessen spielte auf dem Marktplatz. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Drei Schulklassen einer Gesamtschule in Hessen waren diese Woche auf Klassenfahrt in Radevormwald - und gaben ein spontanes Konzert.

Am Donnerstagmittag gab es auf dem Marktplatz plötzlich Live-Musik zu hören, kurz nach dem Glockenschlag zur Mittagsstunde erklang „The Final Countdown“ von Europe. Leider tröpfelte es zeitgleich, was wohl dafür gesorgt hatte, dass nur wenige den Weg auf den Markplatz gefunden hatten.

Etwa 40 Schülerinnen und Schüler spielten eine ganze Reihe bekannter Rock- und Pop-Songs sowie eine Eigenkomposition. „Wir sind drei sechste Klassen und kommen von der Alfred-Wegener-Gesamtschule aus Kirchhain bei Marburg in Hessen“, sagte Sebastian Sohl, einer der begleitenden Lehrer. Die Schulklassen waren derzeit auf Klassenfahrt in Rade – und in der Jugendbildungsstätte untergebracht.

Insgesamt waren es 76 Jungen und Mädchen, die von Montag bis Freitag in der Stadt zu Gast waren. „Eigentlich machen wir unsere Klassenfahrt immer in den fünften Jahrgangsstufen, aber pandemiebedingt ist das im vergangenen Jahr nicht möglich gewesen“, sagte Sohl. Er selbst sei bereits einmal in Radevormwald gewesen, um sich die Gegebenheiten vor Ort anzusehen: „Das ist hier richtig toll und ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, wieder hierher zu fahren, wenn wir das nächste Mal als Klassenlehrer auf Fahrt gehen“, sagte er und lobte vor allem das vielfältige Angebot in der Jugendbildungsstätte – die Kinder könnten nicht nur ihre Instrumente üben, sondern auch zum Bogenschießen, an die Kletterwand oder zum Fußballspielen auf den Sportplatz.

Dass die Kinder nicht erst seit gestern spielten, hörte man etwa bei „Rolling In The Deep“ von Adele, das nicht nur sehr sauber gespielt wurde, sondern zu dem auch vier Mädchen glockenklar sangen. Siegrun Fitjer hatte aus der Zeitung vom spontanen Konzert erfahren. „Mich interessiert alles, was Kinder machen, ich habe selbst mehrere Enkel“, sagte die Raderin, der sehr gut gefiel, was sie zu hören bekam. „Es macht den Kindern doch auch viel Spaß, wenn sie zeigen können, was sie gelernt haben“, sagte sie.