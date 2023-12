Sekundarschule Radevormwald Hoher Krankenstand – Schule ist am Limit

Vergangene Woche lag Schulleiterin Sandra Pahl selbst noch flach und blieb krankheitsbedingt mit einer Kehlkopfentzündung zu Hause. „Ich habe keinen einzigen Ton herausbekommen“, sagt sie am Donnerstagvormittag im Gespräch mit unserer Redaktion. Ihre Zehntklässler versorgte sie in dieser Zeit dennoch mit Unterrichtsmaterial via Teams und über die iPads. Ihre Schüler verbrachten dadurch in der vergangenen Woche zwar weniger Stunden in der Schule, waren dafür allerdings im Homeschooling beschäftigt.