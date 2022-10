Schulzentrum in Radevormwald : Sicherheitskameras für die Sekundarschule

Blick auf eines der Gebäude der Sekundarschule Radevormwald an der Hermannstraße. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Neu installierte Geräte in den Gängen der Sekundarschule Radevormwald hatten für Fragen gesorgt. Handelt es sich um Überwachungskameras? Schulleiterin Sandra Pahl hat nun in einem Offenen Brief an Schüler und Eltern die Hintergründe erklärt.