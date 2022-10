Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen : Schuldnerberatung wird derzeit viel angefragt

Radevormwald/Hückeswagen Energiepreise, Inflation, drohende Rezession – die Beratungsstellen für überschuldete Menschen im Oberbergischen Kreis haben derzeit viel zu tun. Spenden sind für die Arbeit wichtig – nun gab es einen großen Betrag der Sparkassen-Finanzgruppe in NRW.

Um so wichtiger wird in dieser Situation die Arbeit der Schuldnerberatungsstellen, auch im Oberbergischen Kreis. Derer gibt es insgesamt drei – getragen von Caritas, Diakonie und Arbeiterwohlfahrt (Awo). „Es wird noch jede Menge Arbeit auf uns zukommen“, schaut Andreas Rostalski, Veraltungsleiter des Caritasverbands Oberberg, in die nähere Zukunft. Arbeit, das ist in diesem Fall die „institutionalisierte Schuldnerberatung für Menschen in finanzieller Notlage“. Und das bedeutet Beratung – und damit auch ein Stück Lebenshilfe. Die Arbeit der Schuldnerberatungsstellen mit ihren insgesamt acht Außenstellen über den ganzen Oberbergischen Kreis verteilt, sei dabei nicht kostendeckend, sondern werde durch andere Bereiche der Wohlfahrtsorganisationen querfinanziert. Und durch Spenden. Wie jene der Sparkassen-Finanzgruppe in Nordrhein-Westfalen, die schon seit vielen Jahren einen Millionenbetrag aus einem Fonds aufbringt, um damit diese wichtige Arbeit zu unterstützen. Seit 1998 sind so schon 69 Millionen Euro aufgebracht worden, jedes Jahr sind es drei Millionen. Für den Oberbergischen Kreis mit seinen drei Beratungsstellen bedeutet das in diesem Jahr eine Finanzspritze in Höhe von 45477 Euro.